Justin Brownlee walang kasingtamis resbak kay Rondae Hollis-Jefferson

ALAM ni Justin Brownlee ang nakataya kay coach Tim Cone sa 19th Asian Games sa Hangzhou.

Kaya nagpursige ang naturalized player para balikatin ang Gilas Pilipinas hanggang gold medal, tinalo Jordan 70-60 sa finals nitong Biyernes.

Nakaganti rin si Brownlee sa counterpart sa Jordan na si Rondae Hollis-Jefferson.

Si Hollis-Jefferson ang import ng TNT noong nakaraang PBA Governors Cup, ibinaon ang Ginebra sa finals. Si RHJ din ang nangalabaw nang sagasaan ng Jordan ang Pilipinas sa group phase ng Asiad 87-62.

Sa quarters, bumandera si Brownlee sa 84-81 win kontra Iran. Pagdating ng semis, ikinalat niya ang 17 sa 33 points sa fourth quarter para kumpletuhin ang ahon ng Nationals mula 20-point down at hiyain ang hosts China 77-76.

Sa gold medal match, pinintahan ni Brownlee ang stat sheet ng 20 points, 10 rebounds, 5 assists, 2 steals at 1 block.

Regalo ni Brownlee ang kanyang gold medal kay Cone, ang nag-iisang coach na pinaglaruan niya sa pitong taon sa PBA.

“He avenges his loss, I think, back in 1998,” anang resident import ng Ginebra. “So I’m definitely happy for him. He definitely wanted to come in and go for the gold.”

Tinalo ng China ang Centennial Team na hinawakan ni Cone sa semis noong 1998 Bangkok Asiad, nagkasya sa bronze ang Pilipinas – huling medalya ng bansa sa continental games bago ang gold.

Naging naturalized player si Brownlee, 35, noon lang January.

Gusto na niyang matawag na Justin Noypi, inalay niya din ang Asiad gold sa Filipinos.

“I feel so happy not only for myself but for the Philippines,” aniya.

(Vladi Eduarte)