Jopet Soriano nagbida sa Mapua kontra EAC

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Centre)

2:00pm — Jose Rizal vs San Sebastian

4:00pm — Saint Benilde vs Perpetual

PINAMUNUAN ni Jopet Soriano ang opensa ng Mapua University Cardinals upang payukuin ang Emilio Aguinaldo College Generals, 73-69, sa NCAA Season 99 seniors basketball yournament na nilaro sa FilOil Flying V Centre kahapon.

Tumikada si Soriano ng 15 points at apat na blocks upang isalo ang Intramuros-based squad Mapua sa second spot ng team standings tangan ang 4-1 record.

Kaparehong karta ng Cardinals ang Jose Rizal University Heavy Bombers.

Sina Clint Escamis at Paolo Hernandez ang nakatuwang ni Soriano sa endgame para masikwat ng Mapua ang importanteng panalo.

May isang minuto na lang sa orasan, naagaw ni Escamis ang bola at ibinato ang bola kay Peter Rosillio para sa isang fastbreak layup at makuha ang lamang, 69-68.

Naitabla ng Generals ang iskor sa 69-all matapos ang split charity ni Joshua Tolentino, pero lumamang muli ang Cardinals nang isalpak ni Hernandez ang midrange jumper, 71-69.

Sinelyuhan ni Escamis ang laban matapos ipasok ang dalawang free throws.

“The leadership, nandoon si lna Clint at Boni, and of course, ang mga role player namin, hindi sila bumitaw at nagsimula ulit kami sa defense namin.” saad ni Mapua coach Randy Alcantara.

(Elech Dawa)