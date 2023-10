Heart binusog ng Starbucks mga photographer sa Paris Fashion Week

BEAUTY na, super galante pa ang Kapuso actress na si Heart Evangelista kaya naman isa ito sa mga paboritong pitikan ng mga photographer sa Paris Fashion Week.

Kasi ba naman namigay siya ng mga kape at doughnut sa last day ng Paris Fashion Week.

Hindi lang basta coffee and doughnut ang binili ng misis ni Sen. Chiz Escudero dahil Starbucks ang ipinamigay niya sa mga street photographer bilang pasasalamat sa mga ito.

Idinaan ng mga photographer ang pasasalamat kay Heart sa kanilang Instagram page.

Nireplayan naman ni Heart ang ilan sa kanila.

Say niya, “You guys are the real rockstars.”

“Kaya bumubuhos ang biyaya sa magandang aktres, marunong kasi siyang magshare,” sabi naman ng ilang netizen.(Issa Santiago)