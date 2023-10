Handa na ba tayo?

Gulo sa West Philippine Sea, gulo sa Russia, gulo sa Israel.

Saan na ba talaga tayo papunta nito?

Sa maraming Pinoy na ang iniisip araw-araw ay makadelihensiya ng pambigas-bigas, hindi masyadong naiisip o binibigyan ng atensiyon ang situwasyon na ito.

Pinakamahalaga pa rin sa kanila ay may dala-dala sa mga pamilyang uuwian kahit pa pagod pagdating sa hapon o gabi makaaraang lumabas sa mga tahanan sa umaga na bagama’t hindi batid kung paano makakadiskarte ay punong-puno ng pag-asa na paniguradong may bitbit pauwi.

Pero sa mga ekonomista, negosyante at mga politikong hindi naman masyadong problema ang pangkain at pamasahe, nag-iisip na sila kung saan hahantong ang situwasyon ng mga gulo na kung titingnan nang mabuti ay masasabing parehong nasa eksena ang Estados Unidos at China.

Sa Russia, bagama’t walang direktang pag-amin mula sa Ukraine na ginagatungan sila ng gobyernong Kano sa patuloy na pakikipagdigma, hindi maiaalis sa isipan ng mga nagbabantay sa pangyayari na ang huli ay mayroong matibay na sinasandalan at malabong ito ay ang China dahil ang una ang deklaradong kaalyado nito.

Sa panig naman ng Israel, nariyan pa rin ang pangkalahatang opinyon na kapag may nangyaring bakbakan sa bahagi ng Middle East, hindi nakakagulat kung masama sa senaryo ang US dahil nga sa sinasabing interes nila sa mga mina ng langis sa rehiyon.

Pero ang pinakamatindi ay ang nangyayari dito lamang sa kanluran ng Pilipinas dahil lutang na lutang na hindi lamang ang puwersang Pinoy at China ang naggigirian sa WPS kundi pati na rin ang ibang puwersado ring bansa na kinabibilangan ulit, ng America at ang mga maiimpluwensiyang miyembro ng UN na nais matupad ang arbitral ruling na nagsasabing Pilipinas ang nakakasakop sa lugar na pinaggigirian ng China at mga puwersang Pinoy.

Sa bandang itaas ay mainit din ang situwasyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil sa pagpapatuloy na pagmamatigas ng huli na kung aalamin ang dahilan ay lulutang uli sa senaryo ang gobyernong Kano.

Walang makakapagsabi kung kailan ganap na sisiklab ang matinding ayaw na dulot ng situwasyong ito kaya dapat na sigurong mag-isip-isip na rin tayo kung ano ang puwede pang gawin kapag inabot na natin ang pinangangambahang pangyayari.

Mayroon ba tayong pagtataguan kung saka-sakali?

Sa kasalukuyan, malinaw na tapang lamang ang pupuwede nating iharap sa mga kalaban na higit na mas malalakas at makabago ang mga kagamitan kumpara sa atin maliban lamang kung nag-iisip na rin ang computer hackers sa ating bansa na sirain ang sistema ng sinumang unang lulusob sa atin kapag dumating na ang panahon.

Dapat nga siguro na isama na natin sa sating mga iniisip ang paghahanda sa padating ng giyera.