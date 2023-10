Grabe tilian, sigawan: Daniel, Donny kabugan sa paramihan ng mga faney

Wagi ang Red Team ni Daniel Padilla laban sa Blue Team ni Donny Pangilinan sa Toledo, Cebu basketball game nila, ha!

Pero napakahigpit ng labanan at one point lang ang lamang ng Team Daniel against Team Donny, ‘noh?!

Kaloka nga ang 78-77 na final score kaya sobrang hiyawan ang maririnig mula sa fans. Puno ng excitement at saya ang Toledo Megadome na venue ng basketball game.

Pinaghandaan ng fans ang nasabing event at kanya-kanyang paandar sila para mapansin ng publiko at ng kani-kanilang idolo.

Parehong Captain Ball sina DJ at Dons pero hindi lang sila nagsagupaan sa basketball court, naglaban din sila sa paramihan ng fans at palakasan ng sigaw lalo na kapag nakakapuntos ang dalawang heartthrobs, ha! Nakakabingi nga ang tilian, sigawan ng mga faney.

Kung noong basketball event ng Star Magic last May ay na-bash ng husto si Donny dahil sa hindi magandang performance nito sa court, aba this time ay bumawi naman ng bonggang-bongga ang ka-love team ni Belle Mariano sa Toledo City, Cebu game nila.

Paramihan ng 3 points shot ang dalawang poging captain ball. So bongga talaga!

Samantala, inulan ng papuri at pinusuan ng netizens ang mga kumalat na video kung saan makikita si Donny na hinintay si Daniel para mayakap at ma-congratulate ito right after ng epic game na ‘yon.

May videos din na makikitang parang naging wild ang crowd at sinugod sa court ang mga artista na hindi napigilan ng mga nakaposteng guards and marshals. Nakakaloka nga ang eksenang ‘yon.

Komento ng netizens, parang hindi napaghandaan ng husto ang pagkakaroon ng mahigpit na security. Naging unruly ang ibang mga faney, ha!

Hindi pa man natatapos ang closing ceremony ay nagsuguran na agad ang fans kay Daniel at maging sa iba pang celebrities.

May mga insidenteng hinablot pa ang jersey at towel ni Donny, pero napa-smile na lang ang binata sa mga nanggigigil na fans.

Touched naman si Daniel nang ilabas ng KathNiel fans ang napakalaking banner kung saan nakasulat ang ‘We Live In A KathNiel World’. Sa tuwa ng aktor ay nagpa-picture pa ito kasama ang supporters na hawak-hawak ang nasabing banner.

Aside sa dalawang DP (Daniel Padilla at Donny Pangilinan), hindi rin nagpakabog ang supporters ni Seth Fedelin na sinuklian naman ng huli ng isang magandang game.

Alam ng mga artistang kalahok doon na exhibition game lang ang ginawa nila for the fans, na kahit binigay nila ang best sa paglalaro ay nanaig pa rin ang sportsmanship at camaraderie sa lahat.

Sulit na sulit ang mga faney sa pinakitang laro ng Star Magic boys!

So bongga at ang saya-saya, ‘noh?!