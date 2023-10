‘Di nauubusan ng pakulo: ‘E.A.T.’ may papasikatin na namang ‘lola’

Hindi talaga nauubusan ng pakulo ang ‘E.A.T.’ ha!

Nitong Sabado sa ‘Gimme 5: Laro ng mga Henyo’ segment ng noontime show ng TV5 ay ipinakilala na ang ‘lola’ ni Atasha Muhlach.

Noong una ay sa widescreen lang napapanood at kinakausap ng mga host ang kunwa-kunwariang pamilya ni Tasha, kabilang ang Lola Belen niya.

Pero nag-appear na rin ito ng live sa noontime show para samahan ang apo at makilala ang Legit Dabarkads.

Si Wally Bayola pa rin ang gumaganap na Lola Belen ni Tasha na ang galing-galing umarte bilang granny na galing Hollywood.

Kung si Maine Mendoza ay may Lola Nidora noong kasikatan ng AlDub sa dating ‘Eat Bulaga’ nina Tito Sotto, Vic Sotto,at Joey de Leon, si Tasha naman ay may Lola Belen sa ‘E.A.T.’ at siguradong sisikat na naman ang character na ito ni Wally, ha!

Kinaaliwan ng viewers ng bonggang-bongga ang first appearance ni Lola Belen. Na-excite tuloy silang makita sa noontime show ang iba pang characters sa ‘Gimme 5’ na kapamilya ni Atasha.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)