Dela Rosa ‘nilangaw’ sa Socorro ocular visit

Tuloy ang pagtungo ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte sa Oktubre 14 kahit mag-isa lang siya­g magsasagawa ng ocular visit sa pugad ng Socorro Bayanihan Services Inc.

Sinabi ni Dela Rosa, chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs, si Senador Jing­goy Estrada pa lamang ang nagbigay ng kumpirmasyon na sasama sa o­cular visit dahil ang iba ay nasa abroad pa at hindi siguradong makakabalik sa nasabing petsa.

“Mayroon o wala man akong kasama, I will be there. Tuloy ang lakad,” pagtiyak ng senador.

Inaasahan ni Dela Rosa na hindi na niya makikita ang sinasa­bing pabrika ng ilegal na droga at mga armas ng kulto. Base sa rebelasyon ng ibang batang tumakas sa Socorro, pinapakasal umano ang mga menor de edad at pinapagahasa kapag tumang­ging sumiping.