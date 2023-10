DeAndre Ayton dominasyon pangako sa Trail Blazers fans

NANGAKO si DeAndre Ayton sa Portland fans na dodominahin niya ang laro para sa Trail Blazers umpisa sa 2023-24 season.

“I bring dominance,” bida ni Ayton. “My name is DominAyton.”

Malalaman ‘yun kapag gumulong na ang regular season.

Dumating sa Portland ang center bilang bahagi ng three-team trade na nagdala kay Damian Lillard sa Milwaukee Bucks.

Bagong simula daw kay Ayton matapos ang limang taon sa Phoenix Suns.

“New beginning,” aniya. “I get to show the world, show you guys who I am as a player on and off the court. Helping the young guys on this team win. Teaching them how to win.”

Pupunan ni Ayton ang binakanteng papel sa gitna ni Jusuf Nurkic na pinamigay sa Suns sa trade. Nakuha rin ng Blazers si Robert Williams III para kay Jrue Holiday, ang kapalitan ni Lillard mula sa Bucks.

Bumata ang bigs ng Portland kina Ayton at Williams na parehong 25 years old.

“We are going to put a lot of pressure on the paint on the offensive end, and defensively we will protect the rim,” suma ni coach Chauncey Billups.

Nag-average si Ayton, No. 1 pick noong 2018, ng 18 points at 10 rebounds noong 2022-23 sa Phoenix.

(Vladi Eduarte)