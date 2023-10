Chris Paul petmalu binyag sa Golden State Warriors

HINDI na kinailangang i-memorize ni Chris Paul ang papel sa Golden State, parang matagal nang kakampi ang mga dinatnan.

Sa unang laro sa preseason, pinag-start si Paul sa tabi nina regulars Stephen Curry, Klay Thompson, Kevon Looney at Andrew Wiggins.

Tinalo ng Warriors ang Los Angeles Lakers 125-108 nitong Linggo (araw sa Manila).

Hindi naglaro sa LA sina LeBron James at Austin Reaves.

Namigay si Paul, 38, ng 5 assists na nag-resulta sa 13 Warriors points.

Mainit na winelcome si CP3 ng Warriors fans, sa unang laro suot ang Golden State jersey ay tumagal ng 13 minutes – lahat sa first half – at may palamuti pang 6 points, 4 rebounds.

May pinagsamang 18 points sina Curry (8) at Thompson sa 13 minutes din.

Unang shot attempt ni Paul ang signature midrange jumper, pasok. Mula sa steal ni Looney, binaba ni Paul ang bola bago binatuhan ang fastbreaking na si Curry tungo sa 3-pointer para ilista ang unang dime.

May tig-isa pa siyang assist na tinapos nina Curry at Looney sa labas ng arc.

Mainam din ang pinakita ni rookie Brandin Podziemski, 19th pick ng Warriors noong June.

Nagsumite ang 6-foot-5 guard ng 11 points mula 5/10 shooting, 5 rebounds, 4 assists, 1 steal, 1 block. Kinuha niya full-court at hindi pinaporma si Lakers first-rounder Jalen Hood-Schifino.

Out si Draymond Green, nagpakita ang second unit ng Warriors na sina Podziemski, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Dario Saric, Gary Payton II.

Bumomba ng team-high 24 points si Kuminga, 15 kay Moody.

Binitbit ng tig-15 points nina Anthony Davis, D’Angelo Russell at Max Christie ang Lakers. May 12 markers, 7 boards si Rui Hachimura na pinag-start din.

