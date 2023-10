Charly Suarez, Jovelyn Gonzaga present sa opening ng ROTC Games – NCR Leg

PAG-AAGAWAN muli ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force cadets ang unang gintong medalya na nakataya athletics competitions ng National Capital Region (NCR) Leg ng 2023 Reserve Officer Training Corps (ROTC) Games sa Rizal Memorial Sports Complex at PhilSports Arena.

Una nang isinagawa ang pagbibigay-parangal sa natatanging kababaihan sa Ms. ROTC Games ang multi-sports na torneo na para sa mga kadete sa sandatahang lakas, Sabado ng gabi sa GSIS Theater sa Pasay City.

Tampok sa opening ceremony ang dating national boxer at kasalukuyang IBO/IBF Super featherweight champion na si Charly Suarez, SEA Games arnis champion Dexter Bolambao at silver medalist Mary Allin Aldeguer, na nagsisindi sa cauldron.

Pinamunuan naman ni Sgt. Jovelyn Gonzaga, na SEA Games bronze medalist sa volleyball, at Aldeguer ang Oath of Sportsmanship ng mga atleta at opisyales.

Nagbigay mensahe sina Manila City Vice Mayor Johm Marvin “Yul Servo” Nieto, Pasay City Mayor Imelda “Emi” Calixto-Rubiano, Caloocan City Mayor Dale Gonzalo “Ayong” Malapitan, at sina ROTC Games Chairperson Richard Bachmann ng Philippine Sports Commission at Dr. J. Prospero De Vera ng Commission on Higher Education.

Nagbigay din ng espesyal na mensahe si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro habang pormal na sinimulan ng may brainchild ng torneo sa kanyang inspirational message at pagdeklara ng pagbubukas ng torneo si Senator Francis Tolentino.

Ang aktibidad ay magpapasimula sa pagsasama-sama sa mahigit 3,000 kadete-atleta para sa nakatayang medalya at magkuwalipika sa 2023 Reserve Officer Training Corps (ROTC) Games National Finals na lalarga simula Oktubre 22 hanggang 27 sa Marikina City.

(Lito Oredo)