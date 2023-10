Biyenan ni ex-Comelec Chief Bautista kinasuhan ng theft

Kinasuhan ng ilang counts ng qualified theft sa Makati City Regional Trial Court ang socialite na si Maria Pacita “Baby” Cruz Vasquez, ang mother-in-law ng kontrobersyal na dating Commission on Elections Chairman Andres Bautista.

Ayon sa mga opis­yal na dokumento, inisyu rin ang warrant of arrest laban kay Vasquez, mas kilala bilang Baby Cruz pati na ang anak nitong si Alfredo Jose Cruz na kapwa akusado sa kaso. Nakapaghain ng piyansa ang dalawa at itinakda ang arraignment sa October 19 sa Makati City RTC.

Ang reklamo ay inihain ng Belville Development, Inc. sa pamama­gitan ng kanilang finance officer na si Grace Cielo Balquin.

Ang mag-ina ay inakusahan na ninakaw ang P18 milyon sa kompanya na dating pinamumunuan ng namayapang asawa nitong si Dr Danny Vazquez.

Itinanggi ng mga akusado ang alegasyon ng pagnanakaw at sinabing ang nasabing halaga ay binigay sa kanila bilang pautang kaya dinismis ang kanilang kaso sa Makati City Prosecutor noong Nobyembre 2022 dahil sa kawalan ng probable cause.

Dahil dito, naghain ang mga complainant ng petition for review sa Department of Justice (DOJ) na inaprobahan naman ni Secretary Crispin Remulla noong nakaraang buwan at iniutos sa Makati City Prosecutor’s office ang paghahain ng kasong qualified theft sa mag-ina. (Nancy Carvajal)