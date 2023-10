Bebot minukbang fried tarantula, viral

MASARAP talaga tsumibog ng mga pritong putahe pero titikim ka kaya kung exotic version?

‘Yan ang cooking video na ibinahagi ng user na si Beau Regard (@beauregard340) sa kanyang account kalakip ang maikling caption na, “Deep fry tarantula and delicious eating #tarantula #insects.”

Mapapanood sa video ang naglalakihang tarantula na gumagalaw-galaw pa. Inilagay nila ito sa yelo upang mamatay, nilagyan ng pampalasa, at inilubog na sa kumukulong mantika hanggang sa lumutong na animo’y fried chicken.

Sa dulo nito ay minukbang na ito ng bebot na nagluto na may kapartner pang softdrinks!

Kumalap ito ng daan-daan libong views at sandamakmak na komento mula sa madlang peeps.

Tulad na lamang ni @evanie, “Was there absolutely nothing else to eat?”

“Not eating spiders with a side of coke,” say ni Ell Bee.

Tila natakam naman rito ang user na si Jacob, aniya, “Hahaha napapanganga ako bawat kagat nya.”

“Pwede namang pancit canton na lang eh HAHAHAHAHA,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, titikim ka ba nito? (Moises Caleon)