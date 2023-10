Bato kakasuhan si Sara kung binulsa spy fund

Hinamon ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang mga kritiko ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na sampahan ito ng kaso kung may ebidensiya na nagbulsa siya ng Confidential and Intelligence Funds (CIFs).

Ayon kay Dela Rosa, wala naman siyang nakikitang mali sa paggamit ni Duterte sa CIF lalo na’t maayos naman ang “peace and order” sa Davao City kung saan nagsilbi siyang mayor bago siya tumakbo at nanalo bilang bise presidente noong 2022 natio­nal elections.

Pero kung may ebidensiya na binulsa ni Duterte ang P2.6 bilyon noong naging alkalde ito ng Davao City at P125 milyon noong 2022 habang bise residente na ito, handa si Dela Rosa na suportahan ang paghahain ng kaso laban dito.

“Kung meron tayong ebidensiya na binulsa then kasuhan natin. Ako mismo kahit close na close ko iyang si Vice President Inday Sara parang kapatid ko iyan pero kung nakita ninyo, may ebidensiya kayo na binulsa niya, kasuhan natin,” wika ng senador sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Aniya, normal lang sa bise presidente na mag-react sa mga kumukuwestiyon sa paggamit ng CIF dahil parang inaakusahan na rin umano siya ng korapsyon. (Dindo Ma­tining)