Bagong ‘baby’ nina Sarah, Matteo pina-bless na

Super excited sina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli na ipakita sa publiko ang kanilang baby!

Labor of love at parang anak na nga kung ituring ng mag-asawa ang kanilang G Studios.

Kaya naman super flex sila at hands on sa blessings ng kanilang 3-storey photo, video and recording studio na for rent, na matatagpuan sa Alabang West, Muntinlupa City.

Silang dalawa mismo ang nag-asikaso sa Holy Mass bago ang ribbon cutting ceremony nitong Linggo ng umaga.

Katuwang ng AshMatt (tawag ng fans sa mag-asawa) ang buong pamilya Guidicelli sa pagka-cut ng ribbon.

Sayang lang talaga at absent pa rin sa importanteng event sa buhay ng actress-singer ang kanyang pamilya lalo na sina Mommy Divine at Daddy Delfin Geronimo.

Actually, sa October 9 pa talaga ang grand opening ng G Studios, inuna lang nina Sarah at Matteo ang blessings at ribbon cutting ceremony para business as usual na ang kanilang negosyo sa Lunes, sa pagbubukas nito sa publiko.

Siguradong pupunta rin sa grand opening ng G Studios ang mag-asawa dahil sobrang inaasikaso nila ito sa kabila ng kanilang busy schedules.

Ang chika sa amin, ngayon pa lamang ay marami na raw ang nagpa-book sa mga studio nila. For sure pati mga pictorial, commercial shoots and recording sessions nilang mag-asawa ay doon na rin gagawin.

Katulad ni Kathryn Bernardo na may sarili na ring studio, lahat ng pictorial and TV commercial shoots ng girlfriend ni Daniel Padilla ay sa sariling studio na niya ginaganap.

Anyway, sana ay maging successful ang bagong business venture nina Sarah at Matteo. (Ogie Narvaez Rodriguez)