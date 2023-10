Ayuda sa mga atletang Pinoy

Usapang sports naman tayo. Katatapos lang kahapon ng 19th Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China.

At binabati po natin ang lahat ng mga atletang Pinoy na lumahok dito. Congratulations, lalo na sa mga naka-podium finish o nakatanggap ng mga medalya sa ibat ibang palaro.

Maraming salamat sa inyo sa pag-uwi ng gold, silver at bronze medals. Ito’y pinangunahan nina EJ Obiena, Magarita Ochoa, Annie Ramirez, Felix Marcial, Arnel Mandal, Alex Eala, at Men’s Sepak Takraw team. Maging ang ating mga atletang kahit ‘di nakasungkit ng medalya eh nakabreak naman ng record gaya ng ating Pinoy runners sa men’s 4x400m relay.

As of Saturday, tayo ang may kabuuang 18 medals—4 gold, 2 silver at 12 bronze dito sa 19th Asian Games. At tayo ay pang labingpito sa medal ranking na nilahukan ng 45 na bansa. Samantalang noong nakaraang 18th Asian Games na ginanap sa Jakarta, Indonesia, nagtapos tayo na pang 19th sa medal ranking.

At noong nakaraang Biyernes ay lalong dumagundong ang Pilipinas dahil lahat ay nagbubunyi sa pagkapanalo ng gintong medalya ng ating Gilas Pilipinas basketball team.

Dahil pagdating sa basketball, ito ang pinakamalapit sa puso ng mga Pinoy. “Laban! Puso!” yan ang laging sinasambit ng lahat sa tuwing may laban tayo sa basketball, o sa iba mang larangan ng sports. Iba talaga ang Pusong Pinoy pagdating sa sports.

Ang pagkakapanalo natin ng gintong medalya sa basketball dito sa Asiad ay ngayon lang ulit makaaran ang 61 na taon nung tayo ay huling nag-No. 1 sa 1962 Asiad sa Jakarta, Indonesia. Ito’y pinangunahan ng yumaong basketball legend na si Caloy “The Big Difference” Loyzaga ng kanilang talunin ang Japan sa kampeonato. Matapos ang anim na dekada, tayo na muli ang hari ng basketball dito sa Asya.

Dito sa katatapos pa lang Asian Games sa Hangzhou, China, ang ating koponan ay pinangunahan naman ng ating mga magagaling na PBA players led by Justin Brownlee at ni Coach Tim Cone, na siya rin ang coach ng Philippine Centennial Team nung 1998 ng makamit natin ang bronze medal.

Pagdating sa basketball okay ang programa natin, dahil na rin sa supporta ng mga pribadong higanteng kumpanya sa pangunguna ng mga kumpanya nina San Miguel president Ramon Ang at MPIC chairman Manny Pangilinan.

Kaya sana, maging sa ibang larangan ng sports eh makakuha rin ng suporta ang ating mga Pilipinong manlalaro para sa kanilang training hanggang sa sumapit ang kanilang kompetisyon.

Kung hindi man sa mga pribadong sektor, sana ay maumpisahan ito sa pagbigay suporta ng ating gobyerno. Dahil kung tatanungin ang ating mga atleta, marami ang magsasabing kulang talaga sila sa suporta ng pamahalaan.

Kaya po ako ay umaasa at nananawagan sa aking mga kasamahan sa Kongreso na aming pagusapan na agad ang mga panukalang magbibigay suporta sa mga atletang Pinoy. Ang inyong lingkod po ay may dalawang panukalang nai-file sa Kongreso para sa kapakanan ng ating mga manlalaro.

Kakaaprub pa lamang po sa third and final reading ang ating panukalang House Bill (HB) 8468 kung saan magkakaroon ng central role ang local government units (LGUs) sa itatatag na biennial Philippine National Games (PNG) program. Ang programang ito ang magiging nationwide platform para makatukoy at makapagsanay tayo ng mga atleta na may potensyal maging world-class athletes na siyang isasabak natin sa mga international sports competition gaya ng Asian Games.

Bukod dito, ipinasa rin ng Kamara sa third and final reading ang magiging complementary measure nito na HB 8495. Layon nitong mga panukalang batas natin na magtatag ng start-up funds at magbigay ng discount voucher sa mga batang atleta, kabilang ang may disabilities na walang kakayahang magbayad ng membership fees sa local sports o mga recreation clubs; at support funds din para sa mga accredited sports organizations o clubs na magsusustena sa kani-kanilang grassroots sports development initiatives at kukupkup sa mga batang atleta na mga ito.

Magdaraos ng PNG kada dalawang taon ng national sports competition at susuportahan ito ng lahat ng LGU para i-develop ang sports sa mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay sa bansa. Ang PNG ang magiging lugar ng lahat ng National Sports Associations (NSAs) para mas palakasin ang kani-kanilang sports programs sa grassroots level.

Habang ang mga student-athletes ay bibigyan ng prayoridad sa mga iniaalok na full high-school scholarships sa National Academy of Sports (NAS). Ito’y nasasaad sa Republic Act (RA) 11470 o “The National Academy of Sports Act,” kung saan ako po ay isa sa mga may akda ng naturang batas.

Sa ilalim pa ng HB 8468, ang Palarong Pambansa at iba pang local sports contests na inoorganisa ng mga LGUs ang magiging “feeder system” para makapag-recruit ng top athletes para sa iba’t ibang PNG sports programs.

Sa ilalim naman ng HB 8495, lilikhain ang tatlong separate funds na ipansusuporta sa mga atleta at kanilang accredited sports organization.

Kung magiging ganap na batas ang mga panukalang ito, naniniwala tayong magiging mas competitive at mas malakas ang ating mga atleta. Mahuhusay ang mga Pinoy saan mang larangan ng sport dahil bukod sa angking galing ay likas sa atin ang pusong palaban, pusong hindi sumusuko sa anumang hamon.

Kailangan ng ating mga atleta ng ibayong suporta, hindi lamang tuwing lalaban. Kailangang mag-umpisa ang suporta ng gobyerno sa mga atleta habang papausbong pa lamang ang kanilang pangarap.

Alalayan natin sila, mas palakasin, hubugin habang sumisibol pa lamang. Upang pagdating ng kanilang pinakamahahalagang laban, may sapat silang lakas para makamit ang tagumpay at bigyan ng karangalan ang bansa.

Ika nga, Laban Pilipinas! Puso! -30-