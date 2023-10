Vhong-Ogie tandem kayang dalhin Kapamilya noontime show

Marami ang nag-abang sa episode ng ‘It’s Showtime’ ngayong Sabado.

Noong Biyernes kasi inilabas ng ABS-CBN ang kanilang opisyal na pahayag na hindi na sila aapela sa MTRCB ruling sa ‘It’s Showtime’.

Pero nganga ang viewers dahil hindi ito napag-usapan ng mga host ng Kapamilya noontime show at wala rin kasi ang main host na si Vice Ganda.

Pero baka pinagbawalan din ng management na pag-usapan ito ng hosts.

Habang wala si Vice at gayundin ang ka-partner nito sa ‘Rampanalo’ segment na si Anne Curtis ay sina Vhong Navarro at Ogie Alcaside muna ang humalili.

Bet naman ng mga netizen ang tambalan ng dalawa na nagbibigay ng ibang flavor sa show.

“In fairness ang saya ng ‘It’s Showtime’ kahit si Vhong at Ogie ang host sa ‘Rampanalo’. Alive na alive ang studio #OurShowtimeFam.”

“Watching ‘It‘s Showtime’, infer, maganda ang VhongOgie host tandem.”

In all fairness naman kayang-kaya na talaga nina Vhong at Ogie na dalhin ang ‘It’s Showtime’ at nakabuo na rin ng magandang rapport ang dalawa.

(Byx Almacen)