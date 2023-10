UP Tacloban, University of San Jose nangibabaw sa CPA Licensure Exam

Parehong Top 1 sa katatapos na Certified Public Accountant Licensure Examination ang dalawang estudyante mula sa University of the Philippines-Visayas-Tacloban at University of San Jose-Recoletos.

Inanunsyo na ng Professional Regulation Commission ang 2,740 examinees na pumasa mula sa 8,734 na kumuha ng CPA Licensure Examination nitong September 2023.

Nanguna rito sina Allaine Beduya Collamar mula sa University of the Philippines-Visayas-Tacloban City at Hebban Talib Tawantawan ng University of San Jose-Recoletos sa Top 1 na may rating na 91.17%.

Second place naman si Frances Annie Balela Foronda ng Isabela State University-Echague; pangatlo naman sina John Patrick Soriben Fronda mula sa PHINMA Upang College, Urdaneta Inc. at Aldrich Carl Pineda Galang ng Don Honorio Ventura-Technological State University.