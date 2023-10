Tatalupan ng National Privacy Commission! PhilHealth tinakpan data breach

Sinimulan na ng National Privacy Commission (NPC) ang pagsiyasat sa hacking ng system ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) kung saan nanakaw ang personal data ng mga miyembro.

Sinisilip ng NPC ang posibleng paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at ang pagtatakip ng mga opis­yal ng PhilHealth sa ransomware attack.

“This decisive action follows the unsettling revelation of a data breach where confidential information was illicitly obtained from PhilHealth’s systems,” saad ng NPC sa statement nitong Sabado.

Binanggit pa nila na noong Oktubre 6, nakumpleto ng Complaints and Investigation Division ang initial analysis ng 650-gigabyte (GB) ng compressed files na nakuha umano ng Medusa group.

“Upon extraction, these files revealed a staggering 734 GB worth of data, including personal and sensitive personal information,” ayon sa NPC.

Dahil dito, nagsagawa ng “sua sponte” investigation ang Privacy body upang matukoy ang “full scope of this breach, identify the responsible officials, and recommend legal prosecution to the fullest extent permissible by law.”

“The NPC will leave no stone unturned in its investigation into the potential negligence of PhilHealth officials and explore whether any efforts have been made to conceal pertinent information,” ayon pa sa NPC.

Ang mga nanakaw na data ng PhilHealth ay nadiskubreng pinakalat sa online nitong Huwebes sa ilang platform katulad ng Telegram.

Nauna nang sinabi ng PhilHealth na ilang data lamang ng kanilang empleyado ang nakuha at hindi ang mga sensitibong personal information ng mga miyembro.

Humingi ang grupo ng $300,000 ransom sa PhilHealth upang hindi ikalat ang na-hack nilang data pero hindi nagbayad ang ahensiya hanggang matapos ang binigay na deadline.