Shawn Argente ikinayod JRU Heavy Bombers vs Perpetual

Mga laro ngayon

(Filoil Eooil-San Juan)

10 am – MU vs EAC

12:20 pm – AU vs CSJL

2:40 pm – SBU vs LPU

KUMINANG si Shawn Argente ng 17 points, 3 rebounds at 2 steals nang bombahin ng Jose Rizal University ang University of Perpetual Help System Dalta, 71-65, sa 99th NCAA seniors basketball tournament elims Linggo ng umaga sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan.

Sinikwat ng Heavy Bombers ang pangatlong sunod na panalo para tanganan ang 4-1 (win-loss) karta at masolo ang No. 2 spot sa team standings.

Bumakas din si Joshua Guiab ng 12 markers at umiskor ng walo si Marwin Dionisio para sa Kalentong-based squad, JRU na abante ng limang puntos, 40-35, sa halftime.

‘Di nagpabaya ang Bombers sa second half, inalagaan ang bentahe upang masilo ang panalo at salya ang mga basketbolista ng Las Pinas sa 1-3.

Bitin ang kinanang 14 pts. ni Jelo Razon at ang 12 ni Christian Pagaran sa UPHSD na ‘di nasundan ang impresibong 85-66 pagsaltik sa Arellao University noong Martes.

(Elech Dawa)