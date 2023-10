Sa 26th birthday ng aktor… Emilienne nilantad mga lambingan moment nila ni Joshua

Idinaan ni Emilienne Vigier sa Instagram story ang matamis na pagbati niya sa birthday ni Joshua Garcia.

October 7 ang kaarawan ni Joshua at 26 years old na siya ngayon, ha!

At bongga nga ang pamamaraan ng pagbati ng dyowa niya sa kanya, dahil collage ng mga lambingan photo nila ang pinost niya, with matching mga kamay na nagkorteng puso, at birthday cake, at nakangiting emoji, at edad nga ni Joshua na 26.

Parang alam ni Emilienne na may mga nakatutok sa kanyang Instgram story, kaya medyo maingat din siya sa pag-post, at tina-timing-an lang niya ang oras na medyo sa tingin niya ay marami na ang natutulog.

Anyway, apat na photo `yon na ang una ay super comfy sila na parang naka-sando lang si Joshua, naka-eye glasses, habang akbay siya ni Emilienne, na kulay white rin ang suot.

Second photo ay nasa car sila, parehong naka-shades at naka-peace sign si girl na nakasandal sa balikat ni Joshua, at todo smile lang ang guwapong aktor.

Pangatlong photo ay super sweet, dahil si Emilienne ang may hawak ng cellphone (mirror selfie) at nasa likod niya si Joshua. Bongga ng ganap dahil tila sinasakal ni Joshua si Emilienne na nakalabas naman ang dila.

Ang sweet ng dating, dahil alam mong kering-keri nilang maglaro sa harap ng kamera.

Ang pang-apat ay parang naka-dagger look ang dalawa, na may tinititigan talaga.

Well, at least, sabi nga ni Joshua, hindi niya dini-deny si Emilienne, pero ayaw na niyang magbigay ng mga detalye pa, dahil mas bet niyang private ang relasyon nila.

At ang mga photo na ito nga ay sapat na para masabing masayang-masaya ang dalawa sa relasyon nila.