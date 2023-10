Pista ng Birhen ng Rosaryo

Ang Oktubre ay itinalaga ng Simbahan bilang ‘Month of the Holy Rosary’ o buwan ng Sto. Rosario kaya’t paayaya sa tanang mananamapalataya ang pagdarasal nito sa nasabing panahon. Tuwing Oktubre 7 ang Pista ng ‘Nuestra Señora del Santisimo Rosario’ bilang highlight ng selebrasyon kung Kailan ginugunita ang ala-ala ng tagumpay ng mga Kristiyano sa pag­lusob ng mga Muslim sa Lepanto noong 1571.

Sinasabing ang pagkapanalo ng Simbahan sa naturang batalya ang nagligtas sa Europa sa pagsakop ng mga Turko sa buong kontinente na may la­yong ipalaganap ang pananampalatayang Islam. Hiniling ng Santo Papa Pio V na walang puknat na magdasal ng Rosaryo ang sangka-Kristiyanuhan upang makamit ng Iglesya ang tagumpay sa Mahumetanismo sa tulong ng Mahal na Birhen.

Malaki noon ang posibilidad ng pagkatalo sa Silangang Medi­teraneo ng puwersang Kristiyano, gayunpaman nanaig ang Simbahan sanhi ng sama-samang pagdarasal ng mga Katoliko ng Santo Rosaryo. Dahil sa tagumpay ng iskuwadra natatag ang kapistahan ng ‘Our Lady of Victory’ na pagdaan ng mahabang panahon, ay pinalitan ng titulong ‘Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary’.

Turo ng Iglesya, nasa puso ng buong buwan na pagdiriwang ang kapangyarihan ng panalangin. Mula nang ibigay ng Mahal na Birhen ang Rosaryo kay Sto. Domingo noong 1214 bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng katotohanan, hanggang sa mga makabagong bisyon ni Maria sa ating panahon, mungkahi ng Mahal na Ina ang pagdarasal nito upang makamit ang kapayapaan at anumang personal na pangangailangan.

Ayon kay San Luis de Montfort, “Never will anyone who prays the Rosary every day be led astray.” Itinuturing ng Simbahan ang Rosaryo bilang napakabisa at siguradong paraan upang manatili ang kapayapaan- isang debosyon ng pamilya para sa mga pamilya! Maraming Santo Papa, higit sa lahat si St. John Paul II ang nagturo ng pagdarasal nito bilang epektibong sandata laban sa mga elementong sumusira sa lipunan.

Itinuturing ng Simbahan bilang ‘buod’ ng buhay ni HesuKristo at ng Mahal na Birhen ang mga ‘misteryo’ na nakapaloob sa Santo Rosaryo- isang munting ‘Bibliya’ ito para sa mga Katoliko. Kumbinsido si Pope Pius XII, “The Great Supporter of Fatima” na ang araw-araw na pagdarasal at pagninilay ng Rosaryo ay may kapangyarihang magpalinaw ng isip, higit sa lahat, magpabanal! (Ingruentium Malorum, 1937)

Ngayong Kapistahan ng Birhen ng Santo Rosaruyo samahan natin si Maria sa pagsasariwa ng mga sangkap ng ating kaligtasan. Ipangako natin bilang mga masunuring anak na taimtim na darasalin ang Santo Rosaryo bilang ‘pledge of love’ sa kanya; buo ang loob na mapakabisang sandata ito laban sa mga kaaway ng ating kaluluwa. Nawa papagbalikin natin ang dating ugali ng sama-samang pagrorosaryo ng pamilya.