Ngayong matitigil ng 12-day ang ‘It’s Showtime’… Meme inaliw sarili sa SB19 kesa magmukmok

Sa kabila ng samot-saring kontrobersya ng kanilang ‘It’s Showtime’ noontime show, mas pinili ni Vice Ganda ang aliwin ang sarili noong Biyernes ng gabi.

Inulan pa nga ng papuri ang magkakasunod na Instagram reel posts ni Viceral.

Tuwang-tuwa at abot-langit ang pasasalamat ng fans ng SB19 dahil sa ilang videos na pinost ng Unkabogable Star sa kanyang Instagram.

Sa reel, makikitang rumarampa ang sikat na grupo sa fashion show ni Neric Beltran na suot ang creations ng designer at kinakanta ang hit song na ‘I Want You’.

Nagtitili pa ang comedian-host habang nagpe-perform sa runway ang SB19.

Super share at repost ang A’tin (tawag sa fans ng grupo) sa kani-kanilang social media accounts at thankful kay Meme Vice.

Actually, nanood ng fashion show si Vice para suportahan ang kaibigang si Neric na madalas gumagawa ng gowns niya sa mga special events and concerts.

Pero halatang na-impress si Vice ng bonggang-bongga sa SB19 kaya super kuha siya ng videos at agad-agad pino-post sa kanyang social media accounts.

Samantala, ilang videos din ang pinost ng misis ni Ion Perez na kuha naman sa 20th anniversary concert ni Erik Santos sa SM MOA Arena!

Nakipagkulitan pa ito kay Angeline Quinto sa backstage at nag-wish ng good luck kay Erik bago ito tumungtong sa concert stage.

Full support si Vice sa kaibigang singer na isa mga hurado sa ‘Tawag ng Tanghalan’ ng segment ng kanilang noontime show. Kuha rin nang kuha si Vice ng video sa mismong concert.

Bongga ni Vice, ha! Tinuhog niya talaga ang magkasunod na event noong Biyernes para lang suportahan ang mga kaibigan. Kesehodang suungin pa niya ang matinding trapik from ABS-CBN papuntang Makati and after ay sa MOA Arena nga ay walang problema kay Vice dahil nakapagpasaya naman siya ng mga kaibigan.

How nice of Vice!