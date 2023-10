Yogyakarta, Indonesia—Sa loob ng anim na araw, muli kong nakapiling ang isang itinatanging lalawigan sa Indonesia. 2018 nang huli akong mapunta dito dahil sa isang kumperensiya. Ngayong taon, sa pareho ring dahilan na kailangan sa trabaho ko bilang propesor at mananaliksik sa matandang unibersidad sa Maynila, narito na naman ako kasama ang tatlo pang kaibigang propesor.

Dahil walang direktang lipad ng mga eroplano mula Maynila patungo dito, noong una akong napadako sa Yogyakarta, sa kapitolyo ng bansang Indonesia ako unang lumapag, sa Jakarta. Gaya ng bansa natin, masikip ang Jakarta. Marumi sa ilang bahagi. Maingay. Siksikan. Mahigpit ang daloy ng trapiko. Ngayon, upang makatipid, mas pinili namin ng mga kasama kong propesor ang lumapag muna sa Singapore.

Ilang oras lang kami nanatili sa dambuhalang Changi Airport ng Singapore. Pero sa ilang oras na ito, malaki-laking halaga na ang nagastos namin para sa dalawang beses na pagkain. Umorder kami ng pagkain pagdating sahatinggabi at almusal kinaumagahan. Mahigit sanlibong piso sa peranatin ang nagastos ko. Kunsabagay, airport kaya natural na mahal ang bilihin.

Pagdating sa Yogyakarta, minabuti naming kumain muna. Nagpakabusog. Marami kaming inorder. Nang magbayaran sa pera ng Indonesia, ang Rupiah, mahigit lamang sanlibo para sa aming apat ang halaga ng nakain.Napakamura.

Malayo-layo ang airport ng Yogyakarta sa mismong sentro ng lalawigan, mahigit animnapung kilometro. Mahigit isang oras na paglalakbay. Ang binayaran namin,muli, sanlibong piso. Hindi namin naiwasang maihambing ang presyo ng pamasahe. Kung sa bansa natin ang ganoong distansya, baka ilang libo na ang arkila sa sasakyan.

Sa pagitan ng mismong kumperensiya, nakapamasyal kami. Kumain. Namili ng ilang pasalubong. Ang masasabi namin, mura ang produkto at pagkain. Lagi na, sa tuwing magbabayad kami ng Rupiah, kinukuwenta namin ang bayarin sa piso natin. Lagi kaming nabibigla.

Nang maghapon naming inarkila ang isang maayos na kotse kasama ang tsuper para mamasyal sa mga antigong templo, inabot lamang ng dalawanglibong piso ang aming binayaran para mahaba at matagalang paglalakbay.

Napakaraming salik ang dapat isaalang-alang sa usaping pang-ekonomiya para maging malinaw sa akin ang dahilan para maunawaan kung bakit mura ang mga produkto at serbisyo sa bahaging ito ng mundo. Hindi ito tatangkaing sagutin ng kolum na ito. Ang mahalaga, nakaramdam kami ng saya sa tuwing magbabayad para sa binili namin. At bahagyang lungkot dahil hindi ganito sa atin. Mahal ang presyo ng serbisyo at bilihin.

‘Murah’ ang salita sa wikang Bahasa Indonesia na kahalintulad halos ng ‘mura’ sa atin, Hindi nakapagtataka dahil malaking bahagi ng ating wika ay mula sa Malayo-Polynesian languages na kasama ang maraming wika ng bansa natin at sa Indonesia at Malaysia. Maraming salita ang halos hindi nagbago ng baybay at kahulugan gaya ngotak, bangsa, kambing, selamat, anak.

Katulad din natin ang paraan ng kanilang pagbaybay at pagbigkas. Kaya naman kapag nasa Indonesia, para ka lang nakikinig sa kababayan natin kung paano magsalita. Hahanap-hanapin ko ang masasarap nilang pagkain lalo na ang murang bilihin.

***

