Meme, Ion baka mag-abroad… Luis tahimik pa sa show na papalit sa ‘It’s Showtime’

Tahimik pa si Luis Manzano tungkol sa ‘It’s Your Lucky Day’ na sinasabing papalit muna sa ‘It’s Showtime’ na hindi muna eere simula sa October 14 dahil sa 12-day suspension ng MTRCB.

Nang kumalat na ang tsika tungkol sa 12-day noontime show na iho-host ng mister ni Jessie Mendiola kung saan ay makakasama nga raw ng TV host-actor sina Melai Cantiveros, Robi Domingo, at ibang Star Magic young stars ay kaagad kaming nag-message sa panganay na anak ni Vilma Santos-Recto.

Nag-“Hi Luis!” kami sa kanya at agad naman siyang sumagot ng, “Good evening!”

So sunod-sunod na ang mga message ko sa kanya.

Sabi ko, “You’re so bongga. Kayo pala papalit sa ‘Showtime’. Excited to watch.”

‘Seen’ naman ni Luis ang mga message namin, pero wala na siyang reply. Mukhang mas gusto niyang manahimik muna sa pagpalit ng ‘temporary noontime show’ nila sa ‘It’s Showtime’, ha!

Samantala, nagtanong din kami kay Ogie Alcasid kung mapapanood ba siya sa show na pansamantalang papalit sa kanila, pero hindi ang sagot niya.

Wala rin siyang alam sa detalye sa show na papalit muna sa ‘It’s Showtime’ dahil wala naman daw sinasabi sa kanila. Pero pahinga nga raw muna siya habang suspended ang kanilang show.

At si Meme Vice Ganda naman ay mukhang hindi pa decided kung ano ba ang gagawin nila ng mister na si Ion Perez habang pahinga sila ng 12 days.

Isang malapit kay Meme Vice ang inusisa namin kung mag-a-abroad ba ang Unkabogable Star kasama si Ion, pero hindi pa raw sure.

Anyway, isang insider ng ABS-CBN ang tinanong namin kung may big media launch ba ang ‘It’s Your Lucky Day’ nina Luis, Melai, Robi, pero wala pa raw plano sa bagay na ‘yon.

“Wala namang plano so far,” sey ng taong tinanong namin.

Eere ang ‘It’s Your Lucky Day’ simula sa October 14 at hanggang October 27 sila mapapanood.

May big welcome back show naman ang ‘It’s Showtime’ on October 28.

Bongga!

(Jun Lalin)