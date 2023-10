Matindi pa rin tampo? Ronnie Alonte ‘di pa rin kasali sa Cebu Star Magic basketball game

Sa Mactan Cebu International Airport pa lang ay pinagkaguluhan na ng Cebuanos ang Star Magic artists na naglaro ng basketball event nitong Sabado ng hapon sa Toledo Megadome in Toledo City.

Hanggang sa mismong event ay hindi magkamayaw sa sigawan kina Daniel Padilla (Team Captain), Zanjoe Marudo, Seth Fedelin, Kyle Echarri, at iba pang players ng Red team.

Hindi rin nagpakabog ang supporters ng Team Blue na kinabibilangan nina Donny Pangilinan (Team Captain), Jeremiah Lisbo, Kobie Brown, at iba pa dahil nakakabingi rin ang pag-cheer sa kanila.

Pero sa kabila ng kasiyahan sa panonood ng basketball at sa rami ng mga artistang naglaro, may ilang fans pa rin ang hindi maiwasang mang-intriga at hanap nang hanap kay Ronnie Alonte.

Kapansin-pansin kasi na kahit Star Magic artist pa rin naman ang aktor ay wala ito sa line up ng players.

Nagtatampo pa rin ba si Ronnie dahil sa ginawang pagbabangko sa kanya sa Star Magic Basketball game noong Mayo?

Kung matatandaan, nag-viral noong Mayo ang video ni Ronnie na nagsasabing hindi na raw siya sasali sa mga susunod na basketball games ng Star Magic.

May mga cryptic post din ito matapos ang nasabing laro.

Maging ang girlfriend ni Ronnie na si Loisa Andalio ay nag-rant din sa social media at sinabing hindi raw deserved ng boyfriend ang ginawang pagbabangko rito sa game.

Pero sana naman ay magbago na ng isip si Ronnie dahil hiling ng fans na muli siyang makitang naglalaro sa basketball court kasama ang mga taga-Star Magic.

‘Yun na!

(Ogie Narvaez Rodriguez)