LPA nagbabanta; NCR, iba pang lugar uulanin

Apektado pa rin ang western section ng Northern at Central Luzon dulot ng Habagat.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nitong Sabado, Oktubre 7, binabantayan pa rin ng ahensya ang Low Pressure Area (LPA) sa labas ng Philippine area of​​responsibility (PAR) na nasa layong 1,310 kilometro silangan ng Eastern Visayas.

Sinabi ng weather specialist na si Aldczar Aurelio, na mababa pa rin ang tsansa ng LPA na maging tropical cyclone sa susunod na 24 na oras ngunit posibleng pumasok sa PAR ngayon Linggo, Oktubre 8.

Nabatid sa Pagasa na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulu-pulong mga pag-ulan dahil sa pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa sa hapon at gabi.

Sa susunod na tatlong araw, ang Metro Manila ay bahagyang magiging maulap hanggang sa papawirin na may posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng mga pagkidlat-pagkulog.