Kaseksihan kinababaliwan: Marco grabe pagkahumaling kag Cristine

Walang kaduda-duda sa rason ng pagkabaliw at pagkahumaling ni Marco Gumabao sa kasintahang si Cristine Reyes, lalo’t katawan ang pag-uusapan.

Sa pinaka-latest post ni Cristine sa kanyang Instagram habang nasa Mithi Resort sa Bohol, ibinalandra niya ang kanyang alindog na nagpapa-ulol kay Marco.

Ang una ay ang back shot na naglalantad ng makinis at matambok na puwet ng aktres na nakaluwa sa cut ng kanyang bikini bottom. Sa sumunod naman ay full shot sa hagdan at sa veranda na nagpapakita sa abs ng aktres, na hindi puwedeng isnabin ng mga abs nina Lovi Poe at Julia Barretto.

Kung kinukuyog si Cristine ng mga naglalaway kay Marco dahil sa pagiging ‘cougar’, sa pa-abs at kaseksihan ng aktres ay parang sinampal na niya ang mga nanlalait sa kanya.

Piyesta nga ang mga mata ni Marco sa panonood sa kaseksihan ni Cristine dahil ito mismo ang photographer ng mga nasabing shot.

Kinainggitan nga ni Marco si Cristine sa fit and toned body ng girlfriend. Sey niya sa comment, “Makapag diet na nga ulit.”

Kaya hindi nga pagtatakhan pa ang post ni Marco sa kanyang IG na nagpapaulan ng tamis sa magkayakap nilang eksena ni Cristine habang magkaharap ang dikit nilang mukha sa isa’t isa habang magkayakap.

Aba, hindi pa man lumulusong sa dagat si Marco ay nalulunod na siya sa pag-ibig at pagkahumaling kay Cristine. Sabi nga niya sa caption, “Let’s find some beautiful place to get lost together.” (Rey Pumaloy)