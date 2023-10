Kandidatong sk chair dedbol sa basketball

Hindi na matutuloy pa ang pagtakbo ng 23-anyos na lalaki sa Sangguniang Kabataan (SK) matapos na ma-cardiac arrest habang nagba-basketball sa Davao City.

Kinilala ang nasawi na si Philip Saladio Jr., 23, residente ng Barangay Tawan-tawan.

Batay sa ulat, nagkaroon ng liga ng basketball para sa pagdiriwang ng Araw ng Barangay Malagos kung saan kasali rito ang biktima.

Habang naglalaro si Saladio ay bigla itong napaluhod bago napasubsob sa sahig matapos ibato ang bola.

Nang makita ng mga kasamahang manlalaro ay agad nilang nilapitan sa Saladio at nang malaman na wala itong malay ay isinugod nila sa ospital pero idineklara na itong dead on arrival, at ayon sa mga doktor ay dahil umano sa cardiac arrest.

Nabatid na nanonood rin ng basketball ang mga magulang ni Saladio at laking gulat nila dahil wala naman umano silang alam na maysakit ito.

Sinabi ng amang si Philip Sr., na bagamat hindi pa SK chairman ang kanyang anak ay kilala na itong matulungin sa kanilang barangay. (Dolly Cabreza)