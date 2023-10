Jimmy Butler sinorpresa ang marami sa paunat ng buhok

Emo si Jimmy Butler nang magpakita sa media day ng Miami Heat.

Dumating sa Kasey Center si Butler na new look – nagpa-straight ng buhok, may hikaw sa bibig, ilong at talukap ng mata bandang kilay.

Pagdating sa training camp sa Florida Atlantic University, balik na siya sa dati niyang naka-braid na buhok, inalis na rin ang piercings.

“I felt like some braids today,” sagot ni Butler nang tanungin kung saan napunta ang kanyang emo look. “Who knows what I might come in with tomorrow? My hairstylist Flo is phenomenal, so she makes the magic happen.”

Ilang laro siya sa regular season?

“Ten. Ten. That’s it. The Number 10,” seryosong sabi ng Heat star, bago natawa sa sariling joke.

Hindi aniya siya apektado sa bagong rules ng NBA na kailangang maglaro ang stars buong regular season, at dapat naka-65 games para maging eligible sa MVP, All-NBA teams at iba pang individual awards.

“Zero,” salo ni Butler. “Because I don’t care about no All-NBA team, I don’t care about no damn awards. I’m going to play the games that I am healthy and I’m going to go out there and help my team win.”

