HVI buking sa tinanggap na tsongke package

Arestado ang isang high value individual (HVI) drug personality matapos nitong i-claim ang isang package na naglalaman ng mga pinatuyong dahon ng marijuana mula sa isang courier services sa Brgy. Langgam, San Pedro City, Laguna nitong Biyernes.

Huli sa akto ang suspek na si Kim Vladimir Que, habang kinukuha nito sa Flash Home Courier sa Barangay Langgam ang isang kahon ng pinatuyong tsongke na tumitimbang ng 5.5 kilos at may DDB value na P660K.

Hindi nito alam na may nag-aabang na sa kanyang mga awtoridad matapos itimbre ng mga tauhan ng courier services ang kadududa-dudang parcel sa tanggapan ng San Pedro City police station.

Agad nagkasa ng entrapment operation ang mga Intel Operatives ng San Pedro City police at naaresto ang suspek.

Nakakulong na ang suspect sa San Pedro police station at nakatakdang sampahan ng kaso. (Ronilo Dagos)