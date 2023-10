GMA 7 bobo sa AI sportscaster – Chino Trinidad

Kinastigo ng beteranong sports analyst Chino Trinidad ang GMA Network dahil sa paggawa ng artificial intelligence (AI) sportscaster sa cove­rage ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 99.

Sa interview ng Politiko_Ph kay Trinidad, sinabi nitong ang sportscaster ay nag-uulat ng reaksyon, emosyon at nararamdaman ng mga manonood sa laro, bagay na wala sa isang AI sportscaster.

“Sports is sponta­neous. It’s about reaction, it’s about emotion. ‘Yong AI mayroon ba noong tatlong iyon?” tanong pa niya.

“Sports is predicated on reaction sa lahat ng bagay. How can AI react quickly at ipapakita ang emotions. Kaya nga nag­lalagay ng sportscaster diyan dahil sila ‘yong nagi­ging tulay nong nagaganap sa gustong makaramdam ng kaganapan,” dugtong ni Trinidad.

Aniya, kung sino man ang nagpapatakbo ng sports ng GMA-7, mala­king katangahan o kabobohan umano ang paglulunsad nila ng AI sportscaster.

“Doon mo malalaman tanga ang nagpapatakbo ng sports ng GMA,” patutsada pa ni Trinidad.

“Mabuti pa ‘yong AI kahit artificial, may intelligence. ‘Yong mga nagpapatakbo ng sports, I doubt,” diin pa niya.

Wala pang pahayag ang GMA-7 sa mga patutsada ni Trinidad. Ang AI sportscaster na sina Maia at Marco ay ipinakilala ng network noong nakaraang buwan sa pagsisimula ng NCAA.

Agad namang pinutakti ng batikos ang network kaya naglabas sila ng pahayag na hindi papalitan ng AI ang mga sportscas­ter ng network.