EJ Obiena inuulan ng grasya sa Asian Games gold medal

SUSULITIN ni Asian Games men’s pole vault champion at record holder Ernest John ‘EJ’ Obiena ang mga oras sa bansa hanggang Oct. 15 kasama ang pamilya bago muling magsolo sa susunod na 10 buwan sa paghahanda sa asintang medalya sa 2024 Paris Olympics.

Siniwalat ng 27-anyos, 6-1 ang taas at tubong Tondo, Manila na babawi muna siya sa nawalang panahon sa pamilya, mahigit tatlong taong pagkakahiwalay sa mga magulang na sina Emerson at Jeannette, at kapatid na si Emily bago itutok ang panahong mapatibay ang sarili at silatin ang mahigpit na karibal na si Mondo Duplantis ng Sweden.

“The plan is to get better,” sey ni Obien na babalik agad sa Italy sa nasabing petsa para sa training cvamp at kompetisyon sa paggabay ni Ukrainian coach Vitaly Petrov, ang maestro niya sapol noong 2014.

Nagkamit ang atleta ng P10M cash incentives mula sa CKSC Board of Trustees na pinamumunuan ni Johnson Tan (P3M), CKSC alumnus Carlos Chan ng Oishi (P1M), Quanzhou Philippines Association president Anson Tan (P1M) at Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Inc. official Cecilio Pedro (P5M).

Makakakuha rin ang tanging Asian na nakatalon ng 6m, ng P2M sa Philippine Sports Commission at P1M sa Philippine Olympic Committee para sa kabuuang P13M ng insentibo.

Posible pa rin madagdagan ang ibibigay ng PSC dahil sa probisyon na pabuya sa mga makakapagtala ng mga bagong national record sa mga prestihiyosong internasyonal na torneo tulad ng Asiad.

Nakatakda pang sumali sa limang torneo – dalawang lokal at tatlo sa labas ng bansa – bago mag-Paris Olympics na magiging ikalawa niya tapos ng Tokyo.

Huling nakolekta ni Obiena ang ikatlong sunod na gintong medalya sa Cambodia Southeast Asian Games sa 5.65m rekord noong Mayo. Pagkalipas ng dalawang buwan, napanatili niya ang titulo ng Asian Championships na may markangna 5.91m sa Thailand, binura ang 5.71m sa Doha, Qatar noong 2019. (Lito Oredo)