Dahil nalinlang na sa pag-ibig… JM sarili na inuuna ngayon

Na-linlang na nga raw noon si JM de Guzman nang dahil sa pag-ibig.

“Noong una hindi ko kinaya. ’Yun nga self-destruct kasi bata pa nga ako n’un, pero I learned the hard way,” pahayag ni JM nang maka-chikahan siya ng entertainment media sa presscon ng ‘Linlang’.

Pero may natutunan naman daw siya sa masamang experience niya na iyon.

“Natutunan ko na to love your self more. Always put your self first. Respect your self. Love your self. Uunahin ko lagi ang sarili ko.”

Pero okey at mas strong na raw ang puso niya ngayon.

Samantala, mapapanood si JM bilang si Alexander Lualhati sa series na ‘Linlang’ na streaming na sa Prime Video.

Kasama niya sa series sina Kim Chiu at Paulo Avelino na todo ang puri ng netizen sa nilabas na first 2 episodes.

Bonggels!