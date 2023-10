Castro dismayado sa pag-absuwelto kay Palparan

Dismayado si ACT Teachers Party-list Rep. France Castro sa pagpawalang sala kay retired Army Major General Jovito Palparan, na kilala bilang berdugo, kaugnay sa kasong abduction at torture kay Raymond at Reynaldo Manalo.

“The acquittal of Gene­ral Palparan is a grave injustice to the victims and their families. It sends a chilling message that those who commit heinous crimes against innocent civilians can evade punishment,” diin ni Castro.

Iginiit ng kongresista na ang kaso nina Raymond at Reynaldo Manalo ay isang malinaw na halimbawa ng laganap na human rights violations sa bansa at ang kanilang naranasang torture ay nararapat lamang panagutan ngunit sa pagpapawalang sala kay Palparan ay nagdulot ito ng dagdag na insulto sa masakit nang sugat na nararamdaman ng mga biktima at mahal sa buhay.

Dahil dito, patuloy na iginiiit at pinanindigan ni Castro kaisa ang mga human rights advocates, biktima at kanilang pamilya sa pagsigaw ng hustis­ya sa lahat ng biktima ng human rights violations. (Eralyn Prado)