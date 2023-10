CAAP sa mga pasahero: Huwag magpanik

Nanawagan ang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) sa mga pasahero na huwag magpanik sa ginawang paghihigpit sa seguridad ng 42 paliparan sa bansa dahil bahagi lamang ito kalakaran kapag may banta ng bomba sa airport.

Ipinaliwanag ni CAAP spokesman Eric Apolinario na hindi sila nagpatupad ng heightened alert sa mga paliparan kundi nagpakalat lang ng memo kasunod ng insidente ng bomb joke sa Cebu Pacific flight sa Bicol International Airport, ang sagupaan ng mga pulis at rebelde sa Albay matapos sa airport, at ang natanggap na email ng Office for Transportation Security (OTS) na ilang eroplanong bibiyahe patungong touris­t destination sa bansa ay sasabog.

“Ayaw naman namin na bigyan ‘yong ating mga pasahero at mananakay na magpanik because hindi nga natin na-validate iyan. ‘Yong una sa Cebu fake naman eh kaya lang hindi naman natin puwedeng pabayaan dahil baka nga mamya may mangyari. Extra vigilant lang ho,” paliwanag ni Apolinario sa radio interview.

Tikom naman ang bibig ng tagapagsalita kung may suspek na sila sa pagpapakalat ng bomb joke.

“Hindi ako puwedeng magbigay ng impormas­yon regarding that dahil under na iyan ng intelligence group ng CAAP.” ani Apolinario.