BIR kinalampag sa mga ‘ghost’, pekeng resibo

Kinalampag ni Senador Sherwin Gatchalian ang Bureau of Internal Reve­nue (BIR) na paigtingin ang pagsisikap nito na maalis ang paglaganap ng mga tinatawag na ghost receipts at pekeng mga resibo, at sinabing ang mga naturang aktibidad ay nakakabawas sa kita ng gobyerno at nakakaapekto nang masama sa mga malilit na negosyo.

Sinabi ni Gatchalian na ang mga ghost receipt ay tumutukoy sa mga re­sibo na inisyu na walang pinagbabatayan na mga transaksyon. Ibig sabihin, walang aktuwal na bentahan na nangyari pero may inilabas na resibo. Ang mga pekeng resibo naman o fake receipts, sa kabilang banda, ay mga resibo na hindi awtorisado ng BIR dahil ang nilalagay dito ay mas maliit na halaga ng benta.

Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagui, Jr., umabot na sa P1.3 trilyon ang tinatayang kabuuang halaga ng mga ghost receipt na nailabas. Batay sa income tax at value-added tax rates na 25% at 12%, ang gobyerno ay nawalan ng hindi bababa sa P370 bilyon na kita mula sa paggamit ng mga ghost receipt ng iba’t ibang negosyo.

Sinabi ng senador na kapag ang isang negos­yante ay bumili ng pekeng resibo, hindi nila makukuha ang kanilang input VAT dahil hindi ito inaprubahan ng BIR.

Noong Hunyo ng kasalukuyang taon, nagsampa ang BIR ng mga kasong kriminal laban sa mga bumibili ng ghost receipts na humantong sa pagkawala ng kita ng gobyerno na umabot sa P17.9 bilyon. Nagsampa rin ang ahensya ng mga kaso laban sa mga nagbebenta ng ghost receipt noong Marso, kabilang ang apat na “ghost corporations” na nagdulot ng P25.5 bil­yon pagkawala sa kita sa gobyerno.