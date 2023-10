7 nabulaga sa pugad ng droga

Kalaboso ang pitong lalaki nang aktuwal na mahuli habang bumabatak ng shabu sa loob ng isang makeshift drug den sa Barangay Siera bayan ng La Paz, Tarlac kamakalawa ng gabi.

Kinilala ni Central Luzon PDEA director Ronald Allan DG Ricardo, ang naarestong sina Marcin Manuel, 53; Jaworsky Enderez, 32; Gilbert Tolentino, 38; Saturnino Manuel, 52; Elmer Alfaro, 52; JM Justine Navarette, 24; at Claren Manuel, 29, pawang residente sa nasabing barangay.

Ayon kay Ricardo, ang grupo umano ang responsable sa pagtutulak ng droga sa bayan ng La Paz at mga karatig-bayan.

Aniya, matagal nang minamanmanan ng mga operatiba ng PDEA ang illegal na operasyon ng grupo bago matimbog ang mga ito alas-10:00 ng gabi.

Hindi na nakatakas ang mga ito matapos makubkob ng mga ahente ng PDEA Nueva Ecija at Tarlac Provincial Police Office.

Umabot sa 12 gramo ng shabu sa apat na heat sealed plastic sachet at may street value na P81K ang nakumpiska sa grupo. (Rudy Abular)