₱1 dagdag pasahe sa jeep arangkada na

Simula ngayong Linggo, Setyembre 8, madadagdagan ng piso ang pasahe sa mga tradisyonal at modern jeepney.

Magiging P13 na ang minimum fare sa mga traditional jeepney habang P15 naman sa mga modern jeepney.

Nilinaw naman ni Boy Vargas, president ng Alliance of Transport Ope­rators and Drivers Association of the Philippines Inc. (Altodap), walang dinagdag sa succeeding kilometer.

“Linawin ko lang po na wala itong succee­ding, per kilometer lang. ito po ay nationwide, buong Pilipinas,” wika ni Vargas sa interview ng DZBB.

Kumuha na ang Altodap ng kopya ng desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) upang maipamahagi sa mga miyembro.

“Wala pong nakalagay na midnight doon, basta sinabi October 8,” saad ni Vargas.

Hindi kasama sa magtataas ng pasahe ang mga bus dahil hindi umano sila nag-file ng petisyon sa LTFRB.

Kasabay nito, nanawagan ang Altodap sa LTFRB na sampolan ang mga kolorum na UV Express na nagte-terminal sa mga shopping mall.

“Kawawa naman kaming may prangkisa, nagbabayad po kami sa gobyerno pero sila wala namang binabayaran, matatapang pa po sila,” wika ni Vargas tungkol sa mga kolorum na UV Express.