Xyriel baklang-bakla: Zaijian, Miggy kaabang-abang ang laplapan

Ang bongga lang na palaging trending sina Andrea Brillantes, Daniela Stranner, Xyriel Manabat, pati na sina Zaijian Jaranilla, Miggy Jimenez, ha!

Aliw na aliw nga ang mga manonood, netizens sa madalas na tarayan nina Daniela at Andrea, lalo na ang paghila ni Daniela sa buhok ni Andrea habang nasa sasakyan ang una.

At siyempre, ang daming naaliw sa live selling ni Xyriel, na baklang-bakla nga raw, na lalong kapansin-pansin dahil sa malaki niyang boobs.

At bongga ang unexpected chemistry nina Zaijan, Miggy, ha! Ang dami ngang humihiling na bigyan ng moment ang dalawa, o pagsamahin sa boys love serye, na ala-‘Gameboys’.

Kaya naman hindi na kataka-taka na kahit sa TikTok ay umariba na ang ‘Senior High’ na umani ng mahigit 700 million view.

At lalo ngang dumarami ang tumututok lalo na’t unti-unti ay nabubulabog na ang grupo nina Poch (Miggy), na nakita nga na nasa building din siya kung saan namatay si Luna (Andrea), kaya mas lalong tumindi ang paniniwala ni Sky (Andrea) na hindi suicide ang nangyari sa kanyang kakambal.

At in fairness, naipakita ni Miggy kung gaano siya kahusay rin na aktor bilang si Poch.

“It’s quite interesting to see Poch slip up with his story. The acting, camera shots and music augment the delicate situation in this scene,” sey ni @deepdish1216.

“Bakit ka nga ba nagsinungaling sa unang statement mo Poch? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Luna o may pinagtatakpan ka?” comment ni @baby_caireel.

“Kina Miggy at Zaijian talaga ako kinikilig kahit na minsanan lang ‘yung mga scene nila!” sabi ni @el8yts.

Well, abangan kung madadagdagan pa ba ang mga nakakakilig na moment kina Miggy at Zaijian, ha! Sana raw ay may moment din na naghahalikan ang dalawa. Kaloka, ha!

Lalo na ngayon at medyo namamahinga na ang tandem nina Elijah Canlas, Kokoy de Santos, ha! (Dondon Sermino)