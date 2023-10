‘Wag ipagwalang bahala ang kalusugan ng kaisipan

Marami sa atin ang dumadaan sa mabibigat na pagsubok ng buhay. Sweldo at kita na lang siguro ang hindi tumataas. Lahat nagtaasan na — bigas, de lata, gulay, prutas, pati matrikula ng mga bata. Hindi na alam kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na kita. Kasabay pa ng mga problemang emosyonal na hinaharap nating mga mama. Sabay-sabay na problema na pakiramdam natin ay hindi na matatapos o hindi man lang gumagaan.

Ang mental health ay isa sa mga aspeto ng kalusugan na hindi dapat balewalain. Ito ay mahalaga tulad ng pangangalaga sa pisikal na kalusugan. Ang isang malusog na kaisipan ay nagpapabuti sa kalidad ng buhay, at tumutulong na mas kayanin natin ang mga hamon ng buhay.

Ito ang ilan sa mga simpleng bagay na pwedeng gawin upang masigurado na naalagaan natin ang ating mental health.

1. Magpahinga kung maaari. Ang ating katawan ay may limitasyon, gaya rin ng ating kaisipan. Kung ramdam na natin ang pagod, pwedeng tumigil sandali at magpahinga kahit ilang minuto. Dapat ding sikapin na matulog ng sapat gabi-gabi upang maramdamang recharged kinabukasan.

2. Maglaan ng oras para makasama ang pamilya o kaibigan. Isang paraan para mailabas ang ating stress ay ang pagkakaroon ng quality time at bonding kasama ang ating mahal sa buhay. Upang mabalanse ang ating buhay, maglaan tayo ng oras para dito.

3. Simpleng ehersisyo, stretching at breathing exercise. Ang pisikal na aktibidad ay may malaking epekto sa kalusugan ng kaisipan. Maglakad-lakad, mag-jogging, o mag-ehersisyo nang regular upang mapanatili ang utak at kaisipan na malusog. Pwede rin ang paghinga nang malalim o pagmamasid sa kapaligiran na mapuno.

4. Huwag umasa sa bisyo gaya ng paninigarilyo o pag-inom ng alak para mawala ang stress. Maaaring makalimot o makalma tayo panandalian ng mga ito, ngunit sa pagtagal ay nagsasanhi ng adiksyon na maaaring magdulot ng pinsala hindi lang sa ating mental health kundi sa ating pisikal na kalusugan.

5. Humingi ng tulong sa propesyonal kung kinakailangan. Kung ikaw ay nakararanas ng matindi at matagal nang senyales ng depression o anxiety, huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa isang propesyonal na manggagamot o therapist.

Maaring magkaiba-iba ang mga paraan ng ating pangangalaga sa ating mental health, kaya’t mahalaga ring ibase sa iyong sariling pangangailangan. Tuwing ikalawang linggo ng Oktubre ay ginugunita natin ang National Mental Health Week. Nawa po ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng malusog na pangagatawan at kaisipan.