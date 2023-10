VP Sara pumalag sa Commonwealth traffic video

Naglabas ng pahayag ang Office of the Vice President (OVP) kaugnay sa nag-trending na video sa social media kung saan naging dahilan umano ng traffic sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City ang pagtawid umano ni “VP” at pinatigil ng isang pulis ang mga sasakyan.

Ayon sa OVP, hindi si Vice President Sara Duterte ang dahilan kaya pinahinto ang mga sasakyan sa Commonwealth Avenue nitong Huwebes ng umaga, Oktubre 5.

Ibinahagi ni dating Bayan Muna party-list representative Teddy Casiño ang video na ipinadala umano sa kanya ng isang ex-military man.

“May dadaan po tayong VIP. Si VP. Ko-cross lang po saglit,” sabi ng pulis na makikita sa video naka-post sa social media.

Sinabi ng OVP na nasa Mindanao si Duterte para sa World Teacher’s Day celebration at walang aktibidad sa lugar si VP Sara.

Giit pa ng OVP na hindi gagawin ni VP Sara na kontakin ang anumang ahensiya ng pamahalaan para bigyan siya ng daan kaya naman hinihikayat nito ang Quezon City Police District (QCPD) na imbestigahan ang nangyari at panagutin ang responsible kasama na ang tao na kumuha at nag-post ng video.

Nararapat umanong ituwid ng QCPD ang nangyaring pagkakamali at ilantad sa publiko kung sino ang “VIP” na naging dahilan para patigilin ang mga sasakyan.

Sa inilabas namang pahayag ng QCPD Police Station 14, nag-overreact umano ang kanilang pulis na si Sgt. Verdo Pantallano na nagdulot ng misleading information kaya pinatigil ang mga sasakyan.

“We would like to apologize for the inconvenience we have brought to the motoring public due to the stopping of the traffic flow along Commonwealth westbound,” ayon sa QCPD station14.

Sinabi naman ni Lt. Col. May Genio, station commander, na kung panonoorin umano ang video, ang uploader nito ang nagbanggit ng pangalan ni VP Sara. (Vick Aquino)