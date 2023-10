Teamwork para bumangon `Pinas – Romualdez

Hinikayat ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino dahil kailangan umano ito ngayon ng bansa upang labanan ang mga kinakaharap na problema partikular ang mataas na presyo ng mga bilihin.

Ipinahayag ito ni Romualdez matapos ang panawagan niya sa lahat ng opisyal ng pamahalaan na sama-samang kumilos upang tugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa mula national hanggang local level.

“Now, more than ever, is the time for unity and teamwork. Let’s roll up our sleeves, work double-time, and deliver real results for our kababayans,” ayon kay Romualdez.

Tinukoy ni Romualdez ang mga inisyatibong ipinatupad ng pamahalaan upang tulungan ang mga apektado ng mataas na presyo dulot ng global inflation tulad ng food stamp program na nagbibigay sa mga pamilyang naghihirap ng allowance na P3,000 kada buwan. Gayundin ang fuel subsidy sa mga drayber ng public transportation at ang cash ayuda sa mga magsasaka. (Eralyn Prado)