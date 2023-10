Pag-asa Island binisita ni Speaker Romualdez at House leaders

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong Huwebes, pinalad po tayong makasama sa makasaysayang pagdalaw ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Pag-asa Island.

Bahagi ng Kalayaan Group of Islands, ang Pag-asa Island ay isa sa pinaka-kanlurang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na kabilang sa mga islang inaangkin ng Tsina.

Mahalaga ang pagbisitang ito dahil personal na nakita ng inyong mga mambabatas ang tunay na kalagayan ng ating magigiting ng tropa at kababayang naninirahan sa isla. Nalaman din natin ang kanilang mga pangangailangan.

Sinamahan kami sa pagbisitang ito ni AFP Chief of Staff Gen. Romeo Brawner, Jr., House Majority Leader Mannix Dalipe at Minority Leader Marcelino Libanan.

Bilang pagkilala sa kahalagahan o strategic importance ng Pag-asa Island, nagdesisyon ang liderato ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Romualdez na maglaan ng pondo para sa naturang isla. Kabilang sa mga proyekto ay ang pagtatayo ng solar power plant, ice and cold storage facility, desalination plant at maging storm shelter upang magsilbing silungan ng mga mangingisda kung sila’y abutin ng masungit na panahon o kaya’y masiraan ng bangka.

Ayon kay Speaker, dahil sa malaking papel sa pagpapanatili ng demokrasya at soberanya ng bansa, kabilang ang Pag-asa Island, Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy sa mga ahensyang bibigyan ng karagdagang pondo mula sa mga ire-realign na Confidential and Intelligence Funds (CIF). Kasama ding bibigyan ng dagdag na pondo ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga bibigyan.

Sa mga darating na araw, mag-uulat po ang inyong lingkod tungkol sa mga bagong kaganapan sa isyung ito ng CIF.

Sa kabilang dako, kamakailan ay nagkaroon tayo ng pagkakataong makadaupang palad ang chairman ng Commission on Higher Education na si Sec. Prospero De Vera III.

Natuon ang aming pag-uusap tungkol sa scholarship funding upang matiyak na ang mga estudyante ay makatatanggap ng pinakamagandang oportunidad na makapag-aral. Importanteng suportahan natin ang edukasyon ng mga deserving na mga mag-aaral sa pamamagitan ng scholarship upang bumuti ang buhay nila at ng kanilang pamilya.

Pinangunahan ko ang pulong bilang chairman ng House Committee on Appropriations, kasama ang mga vice-chair na sina Marikina Congresswoman Stella Quimbo at Iloilo Congresswoman Janette Garin.

Para sa taong 2024, ang CHED ay humihingi ng P31 bilyong budget, habang ang mga State Universities and Colleges (SUCs) ay may panukalang budget na P100.88 bilyon. Sa kasalukuyan, umaabot sa 1.85 milyong mag-aaral ang naka-enroll sa mga SUC kumpara sa 1.8 milyon noong 2022.

Sa ilalim ng panukalang budget ng CHED, P29.7-bilyon o 95.8 percent ang magiging new appropriation, habang ang nalalabing 4.2 percent ay manggagaling sa automatic appropriation sa ilalim ng Higher Education Development Fund.

Naniniwala ang inyong lingkod na kahit hindi kalakihan ang budget ng CHED kumpara sa ibang ahensiya ng pamahalaan, mahalaga ang kanilang papel sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Suportado ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list ang hangarin ng CHED para sa mga batang estudyante.

Basta para sa edukasyon, all out ang Ako Bicol Party-list para suportahan ang mga estudyanteng nagsusumikap para maabot ang kanilang pangarap. Kabilang dito ang mga sumusunod na proyekto:

Educational Assistance Pay Out sa libo-libong estudyante sa Lungsod ng Legazpi sa tulong ng Ako Bicol katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Umabot sa 308 student beneficiaries ang nakatanggap ng cash assistance noong Setyembre 11, 2023. Samantala, nasa 311 students naman ang nakatanggap noong Setyembre 12, 2023.

Noong Setyembre 13, 2023 naman, 287 mag-aaral ang nakatanggap ng tulong-pinansyal. Ang mga mag-aaral ay mula sa Brgy. Peñaranda, Puro, Sabang at Victory Village sa siyudad ng Legazpi. Kamakailan ay 450 student beneficiaries ang binigyan natin ng cash assistance sa Sorsogon.

Marami pa pong binigyan ng cash assistance ang Ako Bicol at ang DSWD sa iba’t ibang panig ng Bicol Region. Sana makatulong itong pandagdag sa tuition fees at school materials ninyo. Galingan niyo this semester. Tinitiyak ko po na sa abot ng aming makakaya, walang patid ang tulong na hatid ng Ako Bicol sa mga estudyante.

Samantala, nitong Setyembre 25, 2023, nagbigay ang inyong lingkod at ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng cash assistance para sa pitong miyembro ng 49th Infantry Battalion na nakabase sa Ligao City.

Sila ang mga bayaning sundalong nakipaglaban sa nangyaring engkwentro sa Catomag, Guinobatan, Albay noong Agosto 13, 2023.

Isa sa pitong miyembro na si Private First Class Jann Zazzi Abriol ay ibinuwis ang kanyang buhay sa nangyaring engkwentro. Kaya ang dependent niyang si Colleen ang tumanggap ng P50,000 cash assistance.

Nakatanggap naman ng P25,000 si First Lieutenant Ian Bernabe, habang P15,000 para kina Sergeant Jerome Pacer, Corporal Marlon Omandam, Corporal Julan Rubio, Corporal John Ronel Balane at Private Jonathan Dolores.

Para kay Major Rigor Bojar, Executive Officer ng 49th Infantry Batallion, malaking bagay sa kanila na kilalanin ng inyong lingkod at ng DSWD ang kabayanihan ng mga sundalo.

Ating ipinaliwanag na ang ibinahaging cash assistance ay maliit na bagay kumpara sa kabayanihan nila at handang itaya ang kanilang mga buhay.

Asahan ninyo na ang Ako Bicol Party-list ay patuloy na magsisilbi at magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!