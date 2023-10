Nagrereserba ng lakas! LeBron James ekis agad kontra Golden State sa NBA preseason

MAG-39 na si LeBron James sa December, siya na ang oldest active player sa NBA.

Karamihan sa freshmen ngayong 2023-24, pwede na niyang maging anak.

Marami pa raw laman ang tangke ni ‘Bron, pero hindi siya maglalaro sa preseason opener ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors sa Linggo (araw sa Manila).

Pero walang dapat ikabahala, dahil 100 percent healthy daw siya.

“He looks fine,” giit ni coach Darvin Ham nitong Huwebes via ESPN. “He looks like thir or fourth year LeBron.”

Sa limang taon sa LA, hindi pa nakabuo ng isang full season sa Lakers si James dahil sa injury. Hindi kasama rito ang 2020 season na shortened ng COVID-19.

Samantala, out sa ankle injury si Draymond Green at aakuin ni Chris Paul ang starting slot niya sa Golden State sa preseason.

Small ball ang Warriors, ayon kay coach Steve Kerr ay makakasama ni Paul sina Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins at Kevon Looney kontra Lakers.

“As I said, we’ll try a lot of different lineups during the exhibition season,” ani Kerr. “They’ll start the first game and we’ll see after that.”

(Vladi Eduarte)