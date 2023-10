Nadine nagliyab ang alindog sa rampahan

Rampa to the max si Nadine Lustre, ha!

Matapos rumampa sa mga kalsada, red carpet, at kung saan-saan pa sa Paris, France nitong nakalipas na linggo, heto at sa fashion show naman sa Manila siya nagpakitang gilas, at alindog, ha!

“Back in Manila from Paris Fashion Week and straight to BYS Fashion Week. Nadine sizzles in @rafa.worldwide,” caption ni Tim Yap, sa video na todo rampa nga ang aktres.

Oh, di ba? Walang kapaguran sa pagrampa.

Pero, bukod kay Nadine, rumampa rin sa BYS Fashion Week ang ex-boyfriend niyang si James Reid, ha!

Oh, di ba? Kahit ano pa ang gawin nila, hindi pa rin talaga sila tuluyang mapaghiwalay sa mga showbiz, rampa event.

Anyway, super bilib nga ang mga fan kay Nadine, na tama ngang tawagin siyang aesthetic queen, na ang mga simpleng look ay nagagawa niyang kabigha-bighani, ha!

Sabi nga, kapag nandiyan na si Nadine, huwag nang haharang-harang, o tumabi na kayo. Kayang-kaya nga raw painitin, paapuyin, pagliyabin, pasabugin ni Nadine ang kahit anong event na pinupuntahan niya.

Na kapag nandiyan na siya, all eyes talaga ang lahat sa kanya.

“Tabi-tabi na kayo, si Nadine na ang tatapos nito. This girl is on fire!”

“Wow she knows how to command an audience!”

“Hindi uso jetlag kay Nadine.”

“Iba si Mommy Presidente!”

“Grabe ang ganda talaga ni Nadine.”

Well…