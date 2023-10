Malick Diouf, Fighting Maroons susubukang ikulong NU Bulldogs

STORY TEXT:

Standings W L

UP 2 0

NU 2 0

La Salle 1 0

UE 1 1

Adamson 0 1

UST 0 1

Ateneo 0 1

FEU 0 2

Mga laro Sabado:

(Araneta Coliseum)

11:0am — AdU vs Ateneo

1:00pm — NU vs UP

3:00pm — UST vs DLSU

5:00pm — FEU vs UE

AGAWAN sa maagang liderato ang last season runner-up University of the Philippines (UP) Fighting Maroons at ang National University (NU) Bulldogs sa kanilang basagan sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 86 men’s basketball tournament ngayong Sabado sa Smart Araneta Coliseum.

Magkasunod na pananambak ang isinagawa ng powerhouse squad mula Katipunan nang pabagsakin ang Adamson University Soaring Falcons 68-51, at sunod na pinatumba ang season-host University of the East Red Warriors 84-69

Namuno dito si Malick Diouf na kumana ng 20 puntos, 17 rebounds, 4 blocks at 2 assists at 19 marker, 16 boards, 3 blocks at tigalawang assists at steals, ayon sa pagkakasunod.

“I’m not here for individual awards. I just want to play for my team. The numbers are a bonus,” pahayag ni Diouf sa labanang papagitna sa ala-una ng hapon.

Parehong reresbak naman ang wala pang panalong University of Santo Tomas Growling Tigers at De La Salle Green Archers sariling bakbakan sa alas-3 ng hapon.

Magbabawi rin ang Far Eastern University Tamaraws at UE Warriors sa kanilang banatan sa alas-5.

Malaki ang paniniwala ni NU playmaker Steve Nash Enriquez na mahalaga pa rin sa kanilang koponan ang mabisa at positibong takbo ng laro upang makuha ang inaasam nilang panalo na nakamit nila laban sa Ateneo at FEU.

“Points, assists, or rebounds mean nothing. What’s important is efficiency. Kung ano iyung maiko-contribute mo, magiging positive iyung team mo,” wika ni Enriquez.

(Gerard Arce)