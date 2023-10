Malakanyang tiniyak parehas na imbestigasyon sa labor leader slay case

Tiniyak ng Malakanyang na walang magaganap na ‘whitewash’ sa isasagawang imbestigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Jude Thaddeus Fernandez, isang veteran defender ng labor rights at union organizer ng Kilusang Mayo Uno (KMU) noong Setyembre 9.

“We will take concrete steps to mobilize all relevant government agencies towards effectively conducting a thorough and impartial investigation into the matter,” ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin.

Nagpaabot rin ng pakikiramay ang Malakanyang sa pamilya ni Fernandez, sa mga labor group at unyon na natulungan ni Fernandez.

“This administration stands for the creation of a fair and just society for all, and guarantees the inalienability of the people’s fundamental rights and welfare. These basic freedoms must bemeaningfully upheld and never curtailed

by any form of violence,” dagdag ni Bersamin.

Inihayag ito ni Bersamin matapos na akusa­han ng KMU ang mga pulis na magsisilbi ng arrest warrant dito na pinatay nila si Fernandez bandang alas-kuwatro nang hapon sa bahay nito sa Binangonan, Rizal noong Setyembre 9.

Nauna nang sinabi ng Philippine National Police (PNP) na nanlaban umano si Fernandez sa mga awtoridad na nagresulta ng agaran nitong kamatayan. (Juliet de Loza-Cudia)