Lotilla sinupalpal sa renewable energy

Binatikos ng Power for People Coalition o P4P si Energy Secretary Raphael Lotilla dahil pinipilit pa rin umano nito ang mga distribution utility na gumamit ng gas na isang fossil fuel sa pag-transition sa renewable energy.

Sabi ng P4P, ito mismo ang naging sanhi ng power crisis na nararanasan ngayon ng Bangladesh at Pakistan.

Imbiyerna ang P4P sa hirit ni Lotilla na matatagalan pa ang paglipat ng bansa sa renewable energy dahil ang Department of Energy (DOE) naman ang may kasalanan kung bakit ito ganito dahil pinapatagal at pinamamahal ang proseso.

“Renewable energy is cheaper than conventional energy that comes from fossil fuels. But Secretary Lotilla has found a way to make the transition more expensive by redefining transition to include continued dependence on gas,” sabi ni P4P Convenor Gerry Arances.

Bumababa na umano ang presyo ng renewable energy sa buong mundo. Sa ngayon, ang halaga ng solar energy ay 29% lamang ng pinakamurang kuryente galing sa fossil fuel at mas mura naman ng 52% ang onshore wind.

Ayon kay Arances, sadyang ipinagwawalang-bahala ng DOE ang mga batas sa nilalatag nitong energy plan ng bansa. (Eileen Mencias)