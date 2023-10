Kaysa kasama si Issa: James mas bet makitang mag-isa ng mga faney

Parang kahit anong gawin ni James Reid ay ayaw pa rin ng ibang supporters niya sa girlfriend niyang si Issa Pressman, ha!

Mas bet raw nila makitang mag-isa ang aktor kesa kasama si Issa. Kaloka di ba?

Guwapong-guwapo nga ang mga faney sa latest Instagram post ni James na shirtless pero may suot na hooded fur coat at black leather pants.

Komento pa nila sa IG post ng idolo, mas pogi raw talaga si James pag solo lang ito at walang kasama sa picture or video.

Kuha ang photos ng aktor sa Paris, France at hinala ng fans ay ang girlfriend nitong si Issa ang ‘photographer’. Mas okey na raw sa kanila maging taga-picture si Issa kaysa makitang magkasama ang dalawa sa pictures. May Ganun?

Oh well, wala namang magagawa ang mga faney dahil inseparable naman talaga ang mag-dyowa, ‘noh?!

Kahit inuulan pa ng masasakit na komento ang younger sister ni Yassi Pressman sa mismong IG account ni James ay obvious namang sobra itong mahal ng actor-singer.

Mukhang dedma nga si James sa bashers kasi super post pa rin siya ng mga photo at video nila ni Issa, ha!

Magkasamang naki-party nga ang magkasintahan sa fashion event ng isang kilalang international brand sa Paris.

Anyway, ang wish pa rin ng mga faney ay mapanood muli si James sa isang serye or movie at hindi puro gimik, events at sa party lang nila nakikita ang idolo.

Ang tanong — may babalikan pa bang acting career ang ex-boyfriend ni Nadine Lustre?

Siyempre kung ang sasagot diyan ay ang mga faney niya na super abang pa rin na gumawa siya ng serye o movie, a big YES ang answer, ha!

‘Yun na!