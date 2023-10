Karera Tips Ni JP Gonzales

Oktubre 7, 2023 – Sabado Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 9 Full Combat Order, 1 Sophisticated, 4 Agi Daw, 6 Eazacky

R02 – 12 Stripe Of Pink, 1 Melania, 3 Autumn Shower, 13 Noh Sen Young Yana

R03 – 2 Speed Fantasy, 5 Righteous Ruby, 6 Civics Class, 1 Treasure Hunting

R04 – 11 Bario San Jose, 2 Barayong, 4 Apo Ni Maria, 13 Seven Of Diamonds

R05 – 3 Walkin On Sunshine, 1 Advocacy/Cool Mom, 11 Chef Kat, 4 Top Of The Mark

R06 – 2 Eyeshot, 4 Magnolia Yana, 3 Color Blast, 9 Hombre

R07 – 7 Mount Ragang, 4 Happy Maggie, 9 Victorious Passion, 2 Surplus Boy

R08 – 12 Mimbalot Falls, 9 Sister Moon/Super Earth, 1 Golden Charger, 8 Keep Da Trick

R09 – 1 Manlot Island, 2 Wild Act, 6 Wesfacckol, 7 Speak Easy

R10 – 5 Trust Worthy, 12 Doktora, 9 Kentucky Rain, 8 Tears Of Joy

Solo Pick: Full Combat Order

Longshot: Speed Fantasy, Mount Ragang